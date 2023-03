La Reggiana pareggia e rimette in corsa Entella e Cesena

Il punto sulla serie C

Sbandare a Rimini e tirarla su con un colpo di reni una volta sull'orlo del burrone. L'anticipo consegna agli atti la solidità di una Reggiana che non perde nemmeno quando ha già perso, e però riapre il campionato. Perchè l'Entella vince a Pesaro, il Cesena batte l'Olbia e insomma la concorrenza legge la targa. Alla Regia che sbuffa e saltano i nervi, alla Regia che fa incetta di cartellini gialli e rossi, va comununque riconosciuto il carattere figlio della qualità o viceversa. Ma anche un certo braccino a quattro metri dal traguardo, peccato originale che non può che riportare la mente a un anno fa. Quando il portiere dell'Imolese prese gol dal collega di Modena e Reggio perse la B. Ricorsi che un po' spaventano anche se il destino è tutto ancora nelle mani della Reggiana. Perché 2 punti sull'Entella non sono pochi. Lo sono, ma costringono i liguri a non potere mai sbagliare e le ultime giornate di un campionato già equilibrato di suo sfuggono a logiche di supremazia e i pronostici se ci sono sono meno delineati. Entella che non può sbagliare, quindi, e intanto non sbaglia a Pesaro. Apre, soffre, e la chiude. In pieno stile C. C come Cesena. Paziente nel lavorare ai fianchi un'Olbia in piedi fino all'ultimo quarto d'ora quando Chiarello, fin qui sotto le aspettative, trova il tiro da 3 punti. I bianconeri, con il secondo posto a 2 punti e il primo a 4, dipendono essenzialmente dalle eventuali battute d'arresto altrui. In assenza delle quali ci sarà spazio solo per i rimpianti. E i play off. Play Off che ha messo seriamente a rischio il Rimini, che non vince una partita già vinta, ma da comunque l'impressione di essersi ritrovato. Interrompe la sua rincorsa l'Imolese, battuta a Pontedera, che sabato al Galli misurerà proprio la voglia di play off della squadra di Gaburro, confrontandola con la sua di raggiungere una salvezza che dopo una stagione così saprebbe tanto di capolavoro.