La Reggiana prima soffre, poi batte il San Donato Tavarnelle (2-0)

La Reggiana aggancia la vetta, lo fa soffrendo un ottimo San Donato, ma lo fa da squadra esperta. Riesce ai granata ciò che non riesce a Entella e Cesena disperse nelle pieghe di quel che doveva essere un campionato a 3. Occasione Eegia, minuto 13, su Lanini rinviene senza fallo un monumentale Brenna. Ma di lì in poi sono gli ospiti a prendere coraggio e fare la partita. Di Galigani il primissimo tiro senza pretese, poi però tocca a Voltolini stare sveglio. Prima il portiere si deve allungare sul tiro di Nunziatini. E poi deve far ricorso a tutti i riflessi del caso quando inchioda lì un colpo di testa di Galigani. Ripresa, la Reggiana graffia e passa. Rosafio mette in moto Moltalto, la difesa del San Donato si fa pescare alta, il fuorigioco non scatta e appunto Moltalto porta avanti i suoi. La Regia non mette però le mani sul match, anzi per blindare il vantaggio di mani ci vogliono quelle di Voltolini. Quando Manzierli tiene di fisico e si libera, il portiere alza in angolo. Uguale Voltolini risulta decisivo subito su Montini pescata da Alessio a provare la conclusione volante. Da squadra forte, senza preavviso, la Reggiana chiude i conti. Bella combinazione a sfondare da destra e Gorelli da due passi prova a intervenire rimediando però l'autorete. In pieno recupero il San Donato, che meriterebbe alla grande almeno la bandiera ci va ancora vicino con Gorelli. Stavolta nella porta giusta, ma con Voltolini sul pezzo.