SERIE C La Reggiana resta in vetta, Zamparo stende l'Entella 1-0 e granata che tengono il passo del Modena.

Non c'è scoglio in grado di far infrangere la Reggiana, nemmeno un'Entella in risalita e reduce da 16 punti in 6 partite. 1-0 di Zamparo e granata che restano in vetta insieme al Modena. E se per i canarini sono 10 vittorie in fila, la squadra di Diana è al 18° risultato utile in 18 turni e per fare un intero girone da imbattuta le basta non perdere col Teramo.

Zamparo che incoccia malamente il cross di Contessa è il meglio di un brutto primo tempo, viceversa la ripresa si anima fin dal principio. 3' e Karic va con un rasoterra da lontano quasi perfetto, col palo a giustificare il “quasi”. Sempre Entella e sempre da fuori area, con Voltolini a respingere la girata di Lescano. I liguri sembrano più sul pezzo, invece, al primo affondo, la Regia passa. Lanini raccoglie un pallone pasticciato dalla difesa e innesca Radrezza, traversone in area dove Zamparo colpisce di testa e fa centro, con la complicità del non impeccabile Paroni.

Uno strappo che non cambia l'andamento, perché la partita continua a farla l'Entella. Di Cosmo calcia, Sciaudone devia e Voltolini deve chiudere su Schenetti, poi c'è il tocco di braccio di Lescano e l'azione sfuma. Poi cannonata mancina di Chiosa da appena dentro l'area, palla appena fuori. Stessa sorte, dall'altra parte, per la punizione dalla mezzaluna di Rosafio. Biancazzurri di nuovo vicini al pari quando Capello va a imbeccare Morosini, bravo a eludere Guglielmotti ma pessimo nella conclusione a rete. Il finale è tutto del portiere di casa, Paroni. Prima esce basso in anticipo su Zamparo – servito in verticale da Rosafio – e poi, al 96°, svetta a incocciare il corner di Capello, senza però trovare lo specchio. Dal quasi colpaccio al triplice fischio, che conferma in vetta la Reggiana e frena un'Entella che scende a -7 dal 3° posto del Cesena.

