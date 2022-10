La Reggiana, rimontata nel recupero, perde la vetta

La Regia si riprende la vetta, ci sta per una quarantina di minuti e poi scende quando sembra finita, ma finita non è. Perché la Carrarese gioca un match prima ordinato e quando le mischie son l'ultima frontiera ci mette anche molto cuore. Turk sceglie bene il tempo e chiude su Giannetti. Primo tempo molto bloccato, Kabashi prova da fuori senza creare particolari disturbi. Un tempo di nulla o quasi, emozioni zippate nel lato b della partita. Con la Reggiana che comincia a far la Reggiana: Satalino piazzato sull'iniziativa di Fausto Rossi. Al settimo l'equilibrio si spezza, Rosafio spinge il break e arma la conclusione di Pellegrini: Satalino pasticcia, Nardi 1 sbatte su Coccia, Nardi 2 fa gol. Davanti in maniera rocambolesca, la Regia rallenta. Schiavi su punizione, Turk preferisce i pugni.

Ospiti invece che provano a chiuderla solo in contropiede. Pellegrini sceglie la soluzione di forza e Satalino forza la tocca o forse no comunque la palla è appena alta. Fa semplicemente scorrere il tempo la squadra di Diana, anche perché di avvisaglie di rientro toscano obiettivamente poche. Però l'ultima mischia è malandra: sul sinistro al volo di Bozahai, Turk fa un mezzo miracolo, ma D'Ambrosio a rimbalzo fa impazzire Carrara. E anche Gubbio e Chiavari che ritornano prime.