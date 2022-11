SERIE C La Reggiana sa soffrire e la vince nel finale (0-1) Recanatese battuta da un rigore di Pellegrini

Rigorosamente e pericolosamente la Regia resta aggrappata alla vetta dopo anche aver sbandato ed essersi salvata grazie a un palo che trema ancora. Recanatese sfortunata e coraggiosa, sarà per la prossima. Sinistro largo di Kabashi in un primo tempo un po' così, poi il match si apre dopo l'intervallo. Ripresa, Reggiana vicina alla meta, D'Angelo sfida le leggi della fisica a non prendere la porta. Recanati risponde al fuoco, Sbaffo conclude alto la strappata. E' il momento migliore dei padroni di casa, palla che scotta in mischia nell'area reggiana. A metà tempo occasione per capovolgere la serata e la classifica. Sbaffo col contagiri, il palo lo rimbalza beffardo salvando i granata. Non c'è un attimo di sosta, Marafini meglio del suo portiere su Guibre. A spazzare via quella gran aria di pari ci vuole un rigore nella coda della partita. Marafini prima la fa rimbalzare poi si allaccia a Varela. Regolamento alla mano rigore e rosso insindacabile. E Pellegrini dal dischetto tiene la Reggiana in vetta.

