SERIE C La Reggiana si regala la fuga di Natale

La Reggiana vince la battaglia di Lucca con +5 sul Gubbio e + 6 sul Cesena fa Natale in fuga. Un tempo di lotta nel fango, poi Kabashi scortica la traversa. Il gol partita al minuto 77, cross di Rossi convertito in rete da Varela. Poi dal calcio si passa al wrestling. Lo stesso Varela prende il rosso per fallo tattico e lascia i suoi in 10. Ma anche la Lucchese si adegua quando Benassai si fa espellere per questo intervento su Guglielmotti lanciato a rete. Regia che chiude con altro rosso, Laezza che apre il gomito, ma a +5 si fa un natalone anche in 9. Psicodramma Fiorenzuola al Recchioni dove la Fermana avanti di 3 gol e un uomo rischia di farsi riprendere e poi invece festeggia al contempo 3 punti e l'addio alle sabbie mobili. Fischnaller di testa fa 1-0, sul vantaggio le proteste emiliane costano il rosso Potop, Fiorenzuola in 10. Al 35' raddoppio fermano, malissimo Battaiola sulla punizione di Giandonato. Prima della fine del tempo sembra tutto archiviato con il tris: Battaiola si arrangia su Fischnaller e si arrende a Romeo. Ripresa, cambia il mondo. Currarino in acrobazia pesca Borghetto fuori fase e fa 3-1. Disastroso il portiere della Fermana sul 3-2 di Morello che riapre tutto. Frittata completata al minuto 82 con Gkertos a fare rigore e rosso su Yabrè. Stronati calcia il peggior penalty del secolo. Scampato il pericolo, riecco la Fermana. I portiere fanno gara a chi fa peggio: Battaiola si consegna a Giandonato e 4-2. Un tempo e un punto a testa tra Ancona e Siena. Ospiti padroni della prima parte, Perucchini alla grande su Paloschi. Lo stesso Paloschi di testa innesca il carambolone con Ancona salva di un capello. Ripresa marchigiana invece. Murato Simonetti al momento di battere e rete e poi strappo di Petrella con sinistro dal limite da 0-0. Come la partita.

