SERIE C La Reggiana si rimette in moto Reggiana – Torres 2-0 dopo due sconfitte consecutive i granata tornano a vincere

Partita combattuta e piena di occasioni tra Reggiana e Torres con gli ospiti subito pericolosi su palla inattiva: angolo di Mastinu, sponda di Antonelli e girata da posizione ravvicinata di Zecca che finisce alta sulla traversa. Risposta immediata con il cross di Rover e girata sotto porta di Sipos che non inquadra la porta e la palla finisce sul fondo, passando a pochi centimetri dal palo. Grande occasione.

E' ancora il croato Leon Spinos ad andare ad un soffio dal vantaggio. Questa volta è Girma a pennellare un cross perfetto per la testa dell'attaccante che a pochi metri non inquadrare la porta. E' una di qua e una di là; bolide da fuori area di Di Stefano e porta della Reggiana che trema. Ospiti ad un passo dal vantaggio, palo pieno e Torres anche sfortunata. L'equilibrio si spezza poco dopo la mezz'ora. Azione insistita della Reggiana con un primo tentativo di Cavion, ribattuto, la sfera finisce sulla destra, gran cross e colpo di testa perentorio di Sipos che finalizza e porta in vantaggio la squadra di Attilio Tesser. Ci pensa Furlan con una grande parata a tenere la Reggiana in vantaggio: Berto a botta sicura, il portiere con un grande intervento salva la sua porta.

Dal possibile 1-1 si passa al 2-0. Assist in profondità di Sipos per Portanova che con il controllo disorienta e dribbla Scaringi e poi calcia con grande potenza sotto la traversa. Niente da fare per Zaccagno e quarto gol stagionale per lui. I sardi di Alfonso Greco non ci stanno e vogliono riaprire la sfida: Cross da destra di Zecca e gran girata di testa di Bunino. Ancora più bella la parata di Furlan che toglie dalla porta un gol già fatto. Tante opportunità per chiuderla Girma difende palla e serve in profondità Sipos, ma l'attaccante croato solo davanti a Zaccagno gli calcia addosso. Il gol della sicurezza non arriva nemmeno sul diagonale di Cavaliere, potente ma non preciso. Furlan vince tutti i duelli, anche quello con Masala che calcia una gran punizione, e il portiere, ancora decisivo, alza in angolo.

Nel recupero ancora Cavaliere si divora il gol del 3-0 ma sarebbe stato troppo per una Torres che ha perso ma giocando un'ottima partita. Al Città del Tricolore di Reggio Emilia, Reggiana batte Torres 2-0.



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