SERIE C La Reggiana tiene il ritmo del Modena e supera la Fermana Al Città del Tricolore finisce 2-1

Sembrava un pomeriggio tranquillo per i granata di Aimo Diana quando dopo soli 9 minuti Luciani lavora un gran pallone sulla destra, cross preciso per Lanini che di testa non sbaglia. Bisognerebbe capire dove volesse andare Voltolini (tra l'altro anche un buon portiere) quando lascia la porta sguarnita, Panitteri in caduta serve Nepi che a porta vuota non può proprio sbagliare.

[Banner_Google_ADS]

Errore macroscopico del numero 1 della Reggiana e la Fermana si riporta in quota. Secondo il direttore di gara la spinta di Rossoni su Zamparo è da punire con il calcio di rigore. Generosa la decisione dell'arbitro. Ginestra mette le cose apposto respingendo il penalty calciato dallo stesso Zamparo. La Reggiana torna in vantaggio sul finire di frazione sull'angolo di Radrezza, Libutti appostato sul secondo palo con un pallonetto di testa riporta la Reggiana avanti.

Nella ripresa rosso diretto per Mbaye per la manata ai danni di Rossi. Lanini, numero di alta scuola, grande tecnica, sarebbe stato un gol capolavoro, Ginestra dimostra ancora una volta di essere in grande giornata. La Reggiana tiene il passo del Modena. Al Città del Tricolore, Reggiana batte Fermana 2-1

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: