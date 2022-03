SERIE C La Reggiana torna a -2 dal Modena e il duello continua Annullato un goal ad Arrighini per la non applicazione della regola del vantaggio

Intorno alle 16.30 la Reggiana un' ora prima di scendere in campo sapeva dello scivolone inatteso, inaspettato, fuori programma del Modena in casa con l'Olbia. Dopo 21 risultati utili consecutivi la caduta dei canarini nella domenica in cui meno te l'aspetti. Per la Reggiana di Aimo Diana un opportunità più unica che rara per riaprire tutto in chiave promozione. E i granata ci mettono solo dieci minuti per mettere le cose in chiaro: Michele Cremonesi scarica dentro una ribattuta corta della difesa del Pontedera. Ad inizio ripresa un altro caso simile a Milan – Spezia, goal annullato a Messias per la non applicazione della regola del vantaggio Fallo di Bakayoko su Rosafio, l'azione prosegue, Arrighini goal, ma il direttore di gara non lascia il vantaggio, e assegna la punizione tra le grandi proteste della Reggiana . Il raddoppio che chiude la contesa comunque arriva su azione d'angolo: Radrezza calcia bene dentro, colpo di testa di Cremonesi, Sposito miracolo, ma sulla ribattuta arriva Arrighini come un falco e la Reggiana accorcia sul Modena. Allo Stadio Giglio di Reggio Emilia, Reggiana batte Pontedera 2-0.

