SERIE C La Reggiana torna a vincere, 3-0 alla Vis Pesaro

La Reggiana torna a correre e dopo il pari con la Carrarese, manda un segnale chiaro, come netto è il successo a Pesaro per 3-0. La capolista vince e punta già la supersfida del prossimo turno contro la Virtus Entella per chiudere il discorso promozione. Al Benelli di Pesaro la partita si blocca dopo 27 minuti da una calcio d'angolo. Dalla bandierina Rossi la mette al centro, dove la torre di Guglielmotti libera il piattone al volo di Cauz che porta alla Reggiana sull'1-0. Al 35' sbaglia il rinvio Farroni, prova ad approfittarne Kabashi che calcia in porta, il tiro è a giro il portiere para. All'intervallo è Reggiana avanti 1-0.

Nella ripresa la prima grande occasione è della Vis Pesaro. Sulla punizione dalla trequarti Tonucci in area in girata, Venturi blocca. Al 73' azione travolgente di Guiebre sulla sinistra che mette un cross dal fondo, la difesa marchigiana prova a liberare, la palla resta a disposizione di Guglielmotti che rimette al centro, si accende un batti e ribatti, risolto in favore dei padroni di casa. La squadra di Aimo Diana continua a spingere e al 78' trova il raddoppio con Paolo Rozzio. Ancora una palla inattiva, Kabashi calcia al centro, dove trova la deviazione del compagno per il 2-0 Reggiana. Il numero 4 emiliano è tutto libero di colpire di testa. La capolista la chiude definitivamente all'83' con Varela, il neo entrato sfrutta l'errore di Gega per poi battere Farroni e siglare il tris che rappresenta anche il risultato finale. Tornano i tre punti per la capolista, si ferma ancora la Vis Pesaro che nelle ultime tre gare ha raccolto un solo punto.

