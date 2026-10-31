La Reggiana torna al successo per 2-0 sulla Samb nell'anticipo del 12° turno di Serie C

La Reggiana ha bisogno di punti nell'anticipo della 12ª giornata di campionato. Dopo due ko consecutivi, e 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, sulla sua strada c'è la Sambenedettese in striscia di 4 risultati utili consecutivi. Ed è proprio la Samb a fare la partita nel primo tempo. Piccoli dal limite dell'area cerca il tiro a giro, chiamando in causa Furlan. Al 31' il pericolo arriva dal tiro da fuori area di Plicco, deviato in calcio d'angolo dal portiere della Reggiana. La Samb continua a spingere nel finale di primo tempo, con il numero 1 granata costretto agli straordinari. Prima arriva la girata di Stabile dal cuore dell'area, servito dal cross dalla sinistra di Candellori, Furlan respinge, e pochi secondi dopo è ancora decisivo nel deviare in corner la conclusione da distanza ravvicinata dello stesso Candellori.

La Reggiana si scuote nella ripresa, e cambia completamente volto alla partita in 10 minuti. Al 50' minuto sulla punizione dalla trequarti arriva il primo gol tra i professionisti di Cavaliere, che trova il vantaggio per i granata girandosi nell'area piccola sulla sponda di Vallarelli. Al 59' Camigliano e Cultraro non si intendono e rischiano di combinare la frittata per il secondo gol della Reggiana, ma Portanova non riesce a scavalcare il portiere della Samb. Raddoppio che però è rimandato di meno di un minuto.

Il cross di Dilibutti buca Camigliano, ed è proprio Portanova da due passi a segnare un tap-in facile facile per il raddoppio. La Samb prova a spingere, e al 70' trova il tiro di Tunjov dalla grandissima distanza, deviato in corner da Furlan. Ma la partita termina senza altri sussulti negli ultimi 20 minuti, e la Reggiana davanti ai suoi tifosi torna al successo per 2-0 sulla Sambenedettese.







