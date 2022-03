La Reggiana travolge l'Imolese (5-2)

La valanga granata seppellisce la povera Imolese in 12 secondi 12. Quanti ne servono alla prima azione che sfocia nella sponda di D'Angelo sul secondo palo dove sbuca, solo, Arrighini. Le cose sono dunque subito in chiaro anche se al 23' gli ospiti tornano inaspettatamente dentro la partita. D'Angelo improvvido su Lombardi. Calcio di rigore che Padovan angola di giustezza. Altro giro altro regalo. Minuto 32' Zamparo riceve da 25 metri e sorprende Santopadre col morso del corba. Regia definitivamente avviata verso il largo di un match che si archivia quando Contessa vince un rimpallo e con un tiro cross punisce ancora un Santopadre in difficoltà. Il portiere si riscatta prima dell'intervallo con un paratone su D'Angelo che andava per il poker a botta sicura. Ripresa e Fontana cambia il portiere, ma non lo spartito. Rozzio di testa, Lanini corregge, ma è in fuorigioco quindi tutto fermo. Tutto valido invece il secondo colpo di testa di Rozzio, questa volta diretto in porta e il 4-1 è servito. Imolese ai margini della contesa, Angeletti esce fuori area e poi si complica la vita, lotta, ma la palla arriva tra i piedi di Rosafio sul quale salva Angeli. Sulle palle alte la Regia sovrasta la concorrenza, Scappini dall'angolo, ma il 5-1 non vale. Vale quello di Rosafio a stretto giro, quinto giro di giostra. Frammenti d'Imolese in chiusura con la scivolata di Benedetti che vale il 5-2 di un match giocato a velocità diverse e su piani e pianeti differenti.