La Reggiana vince a Gubbio 2-1

Seconda vittoria di fila per la Reggiana che s'impone 2-1 a Gubbio, la squadra di Diana gioca la ripresa in dieci, ma riesce a portare a casa i tre punti. Dopo nove minuti la Reggiana va in rete con Rozzio, la rete viene annullata per fuorigioco. Al 21' errore di Turk che rinvia male, prova ad approfittarne Spina che calcia in porta, il portiere della Reggiana rimedia. La partita si sblocca dopo 22 minuti, il gol del vantaggio della Regia arriva su calcio di rigore concesso per il fallo di Bonini su Pellegrini. Sul dischetto si presenta Montalto che spiazza il portiere. La risposta del padroni di casa con Di Stefano che tenta la rovesciata su un pallone ribattuto. Ancora la Reggiana che segna la rete del 2-0 ancora con Montalto, la doppietta arriva al termine di una bella azione emiliana. Sul cross di Guiebre la deviazione vincente vale il raddoppio ospite.

All'intervallo la Reggiana è avanti 2-0. Al ritorno in campo episodio importante della partita. Kabashi viene ammonito per la seconda volta lasciando in dieci la Reggiana. Il Gubbio prova a sfruttare la superiorità numerica e all'84' ha l'occasione riaprire la gara quando il direttore di gara concede il secondo penalty di giornata. Sul dischetto Mbakogu non sbaglia e accorcia. Il finale di gara si accende. Il tecnico della Reggiana Aimo Diana viene espulso, in pieno recupero ristabilita la parità numerica con il rosso a Bulevardi per un fallo di reazione. L'ultima occasione è per il Gubbio con la punizione calciata al centro. Finisce 2-1, con la Reggiana che espugna il Barbetti, secondo ko di fila per il Gubbio.