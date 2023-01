SERIE C La Reggiana vince ancora Quarta vittoria consecutiva per la capolista che passa per 2 a 1 sul campo del Montevarchi

Reggiana in serie utile da 12 giornate, Montevarchi per riscattare la sconfitta di domenica scorsa, in casa dell' Olbia. Emiliani con il lutto al braccio per la scomparsa di Gianfranco Morini, indimenticato presidente del club. Al primo tentativo la capolista passa in vantaggio. Angolo di Cigarini per lo stacco imperioso di Elvis Kabashi. Sono passati appena 6 minuti. Secondo centro stagionale per il centrocampista granata. La reazione dei padroni di casa con il diagonale di Tozzuolo, attento e reattivo il portiere Venturi. In pieno recupero, Reggiana ad un soffio dal raddoppio. Guglielmotti di testa all'incrocio, bravissimo Mazzini a salvarsi in angolo. Nella ripresa, granata in controllo e Montevarchi mai veramente pericoloso. Ci prova Guiebre in contropiede, Mazzini si oppone e la difesa allontana. A poco più di un quarto d'ora dal termine, la Reggiana mette in cassaforte il risultato. Kabashi dalla distanza per il 2 a 0 e la doppietta personale. Questa volta il portiere Mazzini non è impeccabile. Minuto 89, il Montevarchi accorcia le distanze. Punizione di Biagi per il colpo di testa di Gennari che sorprende Venturi. La Reggiana però controlla e non corre rischi nei 4 minuti di recupero. Per la squadra di Aimo Diana, 8 vittorie e un pareggio nelle ultime 9 giornate mentre il Montevarchi resta al penultimo posto della classifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: