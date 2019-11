La Reggiana vince col giallo, furia Samb.

SRV_LE_ALTRE_DI_C_4-11-19

Finisce tra polemiche feroci una partita, quella di Reggio, bella e combattuta, esplosa nell'ultima parte. Samb meglio per 60', Reggiana che vince sul filo di lana col giallo e comunque per ordine. Occasionissima Samb, Cernigoi supera Narduzzo, ma la traversa salva gli emiliani. Replica granata con Zanini che si trova in condizioni di far male, ma spara ai piccioni. Partita aperta con ospiti intraprendenti e pericolosi, vola Narduzzo sull'idea di Volpicelli. Si chiude il tempo con un gol annullato alla Reggiana, Kargbo è comunque abbondantemente in fuorigioco e le proteste sono poche e fiacche.

Ripresa e succede un po' di tutto, si scaldano gli animi, sale anche l'intensità della partita. La Samb la sblocca col gran sinistro da 20 metri di Orlando. Colpita, la reazione Regia c'è eccome. Scappini sbatte sulla traversa la voglia di 1-1 e si arriva così alle ultime mischie. In una di queste, Fusco riesce ad opporsi miracolosamente all'arrembaggio di Brodic, poi Scappini spacca la porta. Il pari è una festa e pare già il massimo della vita, ma in pieno recupero succede l'incredibile. Dall'angolo Rozzio di testa e Scappini va su col braccio forse toccando, sicuramente ostacolando il portiere. La Samb aspetta il fallo che misteriosamente non viene fischiato e dunque la Reggiana vince 2-1 in un contesto bollentissimo. 0-0 a Verona tra la Virtus e il Piacenza.