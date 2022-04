La Reggiana vince e continua a sperare

La Reggiana prova a crederci e la tiene aperta fino all'ultimo atto battendo invece un'Entella che abbandona il sogno terzo posto. Schenetti va da solo e calcia fuori di poco, è il primo episodio di un match ricchissimo. La Reggiana vuol mettere le mani sulla partita, Lanini su punizione non trova la porta. Spingono i padroni di casa sotto la curva amica, diagonale di Sciaudone che non è né tiro, né cross. A referto però va anche Venturi, bene in volo su Magrassi. Ma subito dopo la mezz'ora l'occasione che si divorano i granata è clamorosa: Cauz la mette, Libutti con la porta spalancata conclude a colpo sicuro. E incredibilmente sul fondo. Prima dell'intervallo ancora Regia con Lanini che la fa girare, ma non abbastanza. Ripresa e adesso i padroni di casa spingono forte e creano in serie. Zamparo fa la sponda di testa, Cremonesi entra, ma Borra alla grandissima dice di no. E' il portiere ligure l'ultimo baluardo del Chiavari da viaggio: Cigarini pesca Sciaudone, lo stop è interessante, Borra esce alla disperata e chiude tutti. Il banco salta nell'ultimo quarto di partita, il cross sfila sul secondo palo dove Rosafio raccoglie, si accentra e buca. La Reggiana continua a sperare nell'impossibile mission, mentre l'Entella saluta le prime quattro e si prepara a giocare i play off fin dal primo turno.