La Reggiana vince facile a Fermo (0-3)

Fermana - Reggiana

Tutto molto, forse troppo facile per la Reggiana che sbrana a domicilio la peggior Fermana dell'anno. Già dopo due minuti ci sono i primi spifferi, fa tutto Nardi, conclusione fuori. Sempre la capolista con le mani sulla partita, Rosafio entra in area e prepara il tiro: fuori. Minuto 12, la Reggiana se ne va. Moltalto salta anche Borghetto che lo stende. Rigore e Rosafio apre e chiude i conti. Perché 3 minuti dopo ancora insolitamente troppo alta la difesa fermana si fa sorprendere. Spedalieri ferma Rosafio per il secondo rigore in 180 secondi. Questo tocca a Moltato con la stessa tranquillità del collega. Fermana in piena tempesta nuovi imbarazzi in retroguardia, Borghetto questa volta rimedia su Rosafio. Ripresa, ormai siamo all'accademia. Kabashi sollecita ancora Borghetto. E tutto ciò che va agli atti di un pomeriggio fermano piuttosto dispari è questa punizione di Giandonato. Di là invece ancora difesa a remare e imbucata di Pellegrini con pallonetto al velluto 0-3. La grandinata in casa Fermana comprende anche il secondo giallo a Pellizzari. Poi Borghetto salva almeno se stesso dal naufragio volando su Lanini. Pellegrini a rimbalzo questa volta lo grazia. Ma è l'ultima cosa di un match che già da un pezzo non c'era più.