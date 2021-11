SERIE C La Reggiana vince il posticipo e allunga in classifica Reggiana – Lucchese 2-0 con un gol per tempo Sciaudone e Rozzio la squadra di Diana sale a + 3 sul Cesena e + 4 sul Modena

Gara dominata dalla squadra di Aimo Diana che oltre a segnare i due gol colpisce sullo 0-0 anche un palo con Camigliano e crea diverse occasioni con il portiere della Lucchese Coletta decisivo. Il dominio della Reggiana si materializza al termine del primo tempo con il gol di Sciaudone conclusione da dentro l'area di rigore che non lascia scampo al portiere della Lucchese. La squadra di Pagliuca si sveglia ad inizio ripresa dal totale torpore che l'aveva contraddistinta nella prima parte, proteste sul fallo di mano di Sciaudone. Anche il campo non aiuta per l'intensa pioggia che si abbatte sul Città del Tricolore. La Regia trova il raddoppio su palla inattiva: Rozzio stacca di testa e mette fine alla contesa. Ancora tre punti per una squadra che non conosce sconfitte in questo campionato: 12 turni, 8 vittorie e 4 pareggi. Allo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, Reggiana batte Lucchese 2-0.

