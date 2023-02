SERIE C La Reggiana vola, il Cesena resiste La capolista batte anche il Fiorenzuola (2-0), i bianconeri vincono a Recanati (0-3)

La Regia non conosce ostacoli né confini. E vola: contro il Fiorenzuola arriva la vittoria numero 10 nelle ultime 11 partite. E in 11 minuti: quanti ne servono a sbloccare la vicenda. Giocatona di Guglielmotti, Pellegrini prende l'anticipo e la Reggiana scappa via. A metà primo tempo la partita diventa allenamento. Fotocopia del primo: Guglielmotti è devastante e assiste questa volta Lanini. E' una esibizione muscolare importante quella della capolista, Lanini scatenato viene respinto da Battaiola. Prima dell'intervallo segni timidi di un Fiorenzuola sembra all'angolo. Piccinini fa volare Venturi. Ripresa con la Regia che va vicino a dilagare. Lo farebbe anche col solito, imprendibile, Guglielmotti che rientra da destra e si inventa un tris da favola. Tris, bocciato dall'arbitro perché Lanini copre Battaiola e si trova quindi in posizione di fuorigioco attivo. Cambia poco. Il Cesena, prima inseguitrice, prova a crederci 7 punti più giù. Lo fa vincendo a Recanati ancora nel segno di Stiven Shpendi. Che apre i giochi già al sesto. Innescato da Adamo, prima trova l'opposizione di Fallani, ma crede nel rimbalzo e sblocca la partita. La reazione dei padroni di casa sta in un paio di duelli Giampaolo-Lewis. Li vince il portiere prima sulla sberla da fuori, poi sulla girata in mischia. E prima dell'intervallo il Cesena mette le basi per un comodo secondo tempo. Saber recupera, Shpendi non sta a pensarci e prova da fuori, cogliendo Fallani malmesso e impreparato. Ripresa, non dice bene a Recanati quando prova a riaprirla, Paudice di testa anticipa Lewis e sbatte sul palo. Bianconeri in controllo. Prestia dall'angolo fuori di niente e poi il ritorno al gol di Corazza, liberato dalla sponda di Silvestri. Per il Jocker, che aggancia Santini in vetta alla classifica dei bomber, sono 14 in campionato.

