SERIE C La Reggiana vola in testa al campionato Salerno: "Orgogliosi di questa partenza, vogliamo giocarcela fino alla fine"

Con 17 punti la Reggiana guarda tutti dall'alto. La Regia, unica squadra imbattuta, guida il girone B della serie C con premesse importanti in prospettiva. Rosa competitiva, società ambiziosa. Tredici gol fatti, solo l'Ancona ne ha realizzati un paio in più, 3 subiti e solo il Siena con 2 ha fatto meglio. E la striscia aperta di 4 vittorie consecutive lancia la Reggiana tra quelle che se la giocheranno. Nel servizio l'intervista al Presidente Carmelo Salerno.

