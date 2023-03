SERIE C La Regia comanda, ma l'Entella adesso fa davvero paura

Doveva essere il giorno della botta al campionato e invece la botta, che c'è stata ed è stata forte, l'ha presa la Reggiana. Che ha ancora 3 punti di vantaggio, ma dietro c'è un'Entella che corre, legge la targa e soffia sul collo della capolista. Sono i liguri la squadra del momento capaci di un blitz in 10 che ha rimescolato rischiando di sconvolgere gerarchie e destini di un campionato di colpo riaperto. Con buona pace del Cesena, imploso e disperso dopo aver a lungo sognato, incapace di vincere perfino a Gubbio, una delle poche squadre in questo momento a star peggio dei romagnoli. Che domani sera al Manuzzi se la vedono proprio con l'Entella. In teoria per riaprire prospettive di secondo posto, in realtà per difendere il terzo dall'attacco dell'Ancona. Interessante match a Imola per i dorici contro una squadra, l'Imolese appunto, che dopo aver dato segnali di risveglio sul piano del gioco, li ha tradotti anche in classifica con il colpo di Olbia. Oggi la squadra di Antonioli avrebbe agganciato i play out, e viene da pensare che senza i troppi ribaltoni e semplicemente dando continuità al lavoro del tecnico, almeno sul campo la salvezza dell'Imolese sarebbe stata più agevole. A piccoli passi marcia verso i play off il Rimini che al Neri continua a non vincere, ma che nel contesto di una concorrenza che non ha fretta resta sempre dentro la metà buona per disputare la post season. Piccola nota a margine, si è sbloccato Vano. L'apporto del bomber in termini di reti resta deficitario comunque qualcosa di muove. In coda detto dell'Imolese, c'è da dire del Montevarchi. Vittoria che accorcia la classifica e riempie di guai il futuro di Vis Pesaro e Alessandria.

