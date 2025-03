EUROPA LEAGUE La regola di Ranieri e Baroni: "Vietato pensare al doppio risultato"

Serata di Europa League per le squadre capitoline. Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato alla vigilia della partita di Bibao:

"Io dico che noi dobbiamo entrare in campo e fare il nostro gioco, sapendo che davanti abbiamo una squadra bella, compatta, tosta, che cercherà di vincere la gara. Però se entriamo in campo con la paura o col pensiero che il pari ci può stare bene, l'andiamo a perdere. Io già gli ho detto a loro, noi andiamo, facciamo la nostra partita come siamo abituati a fare. Attacchiamo in undici, difendiamo in undici, sappiamo quali sono i nostri pregi, sappiamo quali sono i nostri difetti. Dobbiamo cercare di nascondere il più possibile i nostri difetti. Noi sappiamo quelli che sono. Io chiedo ai ragazzi di cancellare ogni volta la partita precedente, sia che si è vinta, sia che si è persa. Quello che abbiamo fatto ormai non macina più, acqua passata non macina più. Noi dobbiamo pensare domani alla partita che c'è domani. Finita la partita di domani, io già ho tutti i video della partita contro il Cagliari. Io ragiono così, una partita alla volta. Io non mi ricordo neanche il risultato di due giornate fa, quello che abbiamo fatto. Non mi ricordo i giocatori, io sono concentrato su questa partita".

All'Olimpico invece tocca alla Lazio. Così il tecnico Marco Baroni:

"È una gara fuori dentro e quindi anche se abbiamo in questo momento due risultati su tre, ma non possiamo assolutamente pensare a questo. La squadra deve entrare in campo, anzi, con grande determinazione, con grande convinzione e subito fare la partita, perché quello che sappiamo fare è quello che dobbiamo fare. Non sarà importante chi parte, ma saranno importanti, anzi fondamentali, quelli che andranno dentro dopo e quindi nessun calcolo, se è questo che volete sapere, assolutamente".

