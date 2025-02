La Roma batte il Porto, Ranieri esalta Dybala: "Sa come accendere la squadra"

Claudio Ranieri

La Roma ha battuto il Porto per 3-2 e avanza così agli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri esalta Dybala, lo spirito di squadra, ma non la fase difensiva.

"Paulo ha fatto due gol che sono state due meraviglie, si è preso la squadra in braccio e ha illuminato la serata. Dopo sul 3-1, già sul 2-1, abbiamo avuto il rischio di pareggiare la gara. Hanno preso il palo e lì ci può stare perché è stato un duello, un rimpallo e ci può anche stare e non ci dovrebbe stare. Poi dopo hai preso il gol, 3-1 basta. Lì deve finire la partita, se fai il quarto va bene, se no non rischi. Questa è la mia filosofia, io voglio giocare all'attacco, però non mi piace prendere gol. C'è sempre da migliorare, soprattutto per una squadra che ha iniziato male e stava in un momento difficile. Adesso i ragazzi stanno bene, però si devono ricordare dove stavano due mesi fa. Se si ricordano quello, e adesso lo possono ricordare con il sorriso sulle labbra, ecco che si trova un giusto equilibrio".