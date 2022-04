CONFERENCE LEAGUE La Roma ci riprova in casa del Bodo Glimt L'andata dei quarti si gioca in Norvegia, contro un avversario che, nei gironi, sotterrò i giallorossi con un 6-1 memorabile.

Secondo giro al circolo polare artico per una Roma che, da queste parti, c'è già rimasta di ghiaccio. Il sorteggio ha riproposto il Bodo Glimt, grande rivelazione di questa Conference League considerando che è partita addirittura dal secondo turno di qualificazione. Tanto per capirci un giro dopo Tre Penne e La Fiorita, mentre la Folgore era una papabile avversaria. Eppure, nel girone i giallorossi hanno strappato solo un punto all'Olimpico, mentre in Norvegia arrivò un memorabile 6-1. "Siamo cambiati tantissimo rispetto alla prima gara giocata qui - dice José Mourinho - quindi è difficile fare paragoni. 4 dei titolari di quella sera, Reynolds, Mayoral, Villar e Calafiori, sono andati via. Rispetto alla fase a gironi siamo una squadra molto diversa, come giocatori ma, credo, anche a livello di fiducia in noi stessi e di motivazioni. Anche la situazione è diversa: il 6-1 fu ben più che una semplice sconfitta, ma comunque c'erano in palio solo tre punti e alla fine passammo sia noi che loro. Qui invece ne passerà solo una, dovremo approcciarci alla partita in una maniera diversa, ma sempre con grande rispetto per il Budo perché è una buona squadra. Ha tanti buoni giocatori e a un paio di questi piace anche molto parlare, sono bravi a farlo: hanno detto che per loro è stato un buon sorteggio, hanno molta fiducia, ma noi siamo qui per loro e tra una settimana li aspettiamo a Roma".

Una Roma lontana da quella che ora viaggia spedita in ricorsa al quarto posto, forte, in Serie A, di 10 risultati utili e 4 vittorie nelle ultime 5. Senza Veretout e Zaniolo, Mourinho riproporrà solo 2 dei titolari di quella serataccia, Ibanez – nella difesa con Mancini e Smalling – e Rui Patricio. Poi centrocampo con Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira e col sempre più lanciato Zalewski e davanti Pellegrini – squalificato in campionato – e Mkhitaryan a supporto del recuperato Abraham.

