La Roma in Olanda per l'unico obiettivo rimasto

Questa sera ore 21 ad Amsterdam la Roma affronta l'Ajax per l'andata di finale di Europa League. La squadra di Fonseca vede il piazzamento Champions League sempre più lontano in campionato e riversa tutte le speranze, di vincere un trofeo, e di qualificarsi per il massimo torneo europeo per club, provando a vincere l'Europa League. Questa sera l'ostacolo si chiama Ajax. La squadra di Ten Hag si avvia a vincere il campionato olandese per la 35esima volta e come sempre schiererà una formazione colma di giovani talenti. Fonseca, si affiderà all'esperienza di Dzeko.