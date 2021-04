EUROPA LEAGUE La Roma si gioca la stagione a Manchester: c'è lo United a "Old Trafford" Nell'andata delle semifinali di Europa League occhi puntati su Manchester United-Roma con i giallorossi che si giocano una fetta importante di stagione. Fonseca si affida agli ex Mkhitaryan e Smalling. L'altra sfida è Villarreal-Arsenal.

L'unica squadra italiana ancora in corsa in Europa è chiamata a superare lo scoglio forse più ostico di questa Europa League: la Roma va ad Old Trafford nella tana dei “Red Devils”, nella casa del Manchester United. Gli inglesi – che già hanno eliminato il Milan agli ottavi – partono come favoriti in questa semifinale, anche in virtù dei precedenti che sorridono agli uomini di Solskjaer: 4 successi - tra cui il clamoroso 7-1 del 2007 - un pareggio e una sola sconfitta subita in Champions all'Olimpico sempre nello stesso anno.

Quella volta la decisero Taddei e Vucinic, in questa il tecnico giallorosso Paulo Fonseca si affiderà ai migliori per una delle gare più importanti della stagione. Non mancheranno – però - le assenze a partire da El Shaarawy e Pedro passando per lo squalificato Mancini. Il portoghese ripone le sue speranze nell'unica punta Edin Dzeko, supportato da Pellegrini e dall'ex Mkhitaryan. Ex della sfida sarà anche Chris Smalling, chiamato a sostituire proprio Mancini nella difesa a 3 che vede – oltre al centrale di Greenwich – Cristante ed Ibanez, eroe dei quarti contro l'Ajax e osannato dai tifosi romanisti, presenti in massa ieri a Trigoria per caricare la squadra.

Nel servizio le parole di Paulo Fonseca (allenatore Roma) e Chris Smalling (difensore Roma)

