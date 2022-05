La Roma vince la Conference League

La Roma ha vinto la Conference League, battendo in finale a Tirana il Feyenoord per 1-0 con un gol di Zaniolo. E' il primo trofeo europeo della storia del club dopo la vittoria nella Coppa delle Fiere del 1961. "Ho realizzato il sogno che avevo da bambino", ha detto l'autore della rete. Mourinho in lacrime: "Oggi bisognava scrivere la storia e l'abbiamo fatto". Invasione di campo dei cinquantamila tifosi all'Olimpico per assistere alla finale dai maxischermi. Città in festa: petardi, fuochi d'artificio e fumogeni giallorossi in piazza del Popolo. Un migliaio di tifosi all'aeroporto di Fiumicino nella notte per incontrare la squadra di rientro dall'Albania, ma l'attesa è andata delusa: il pullman con i giocatori ha lasciato lo scalo da un'uscita secondaria.