EUROPA LEAGUE La Roma vola a Manchester avvolta dal calore dei tifosi giallorossi Fonseca: "È la gara più importante della mia carriera. Una grane opportunità per la città di Roma e per i suoi tifosi"

La curva sud non ha voluto far mancare il suo calore salutando con bandiere e fumogeni il pullman della squadra in partenza per Manchester, dove domani sera è in programma la semifinale di andata di Europa League, tra Manchester United e Roma. Il tecnico portoghese Paulo Fonseca alla vigilia ha sottolineato la grandezza della partita giudicandola la più importante della sua carriera di allenatore. “ La Roma – ha detto- sa benissimo di dover affrontare una delle regine d'Europa con giocatori come Cavani, Rashford, Greenwoood e James solo per citare il reparto offensivo, ma non vogliamo pensare solo a difenderci – ha concluso”. Solskjaer, dovrà rinunciare a Jones e Martial, Fonseca, non avrà a sua disposizione Calafiori, Pedro e Zaniolo per infortunio e lo squalificato Mancini. I precedenti non sorridono ai giallorossi, i quali non vincono una partita in Inghilterra da più di 20 anni. Febbraio 2001 Liverpool – Roma 0-1 gol di Marco Borriello al 90°. Dopo quella partita sono arrivate 8 sconfitte e 4 pareggi. All'Old Trafford, nello specifico 3 sconfitte, con 9 gol subiti e uno solo realizzato. Direzione di gara affidata allo spagnolo Del Cerro.

