La sconfitta di La Spezia e l'ultimo posto in classifica nel campionato di serie A. Così la Salernitana ha deciso di cambiare l'allenatore esonerando Fabrizio Castori. L'esperto tecnico di Tolentino aveva riportato i campani in serie A dopo oltre 30 anni. Per il sostituto pare esserci già l'accordo con Stefano Colantuono che non allena dalla stagione 2018/19 quando aveva guidato proprio la Salernitana.