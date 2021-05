SERIE B La Salernitana sale in serie A

La Salernitana sale in serie A.

Ultima giornata del campionato di serie B e momento di verdetti. La Salernitana di Fabrizio Castori, vincendo 0-3 a Pescara, conquista la promozione in serie A assieme all'Empoli già primo da un paio di settimane. In coda non ci saranno play out: retrocedono direttamente Entella, Pescara, Cosenza e Reggiana.

