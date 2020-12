SERIE C La Samb sale ancora: Triestina ko 1-0 È il 7° risultato utile di fila dall'arrivo di Zironelli: la decide Lescano.

Esordio bagnato ma non fortunato per Bepi Pillon sulla panchina della Triestina. In un Rocco reso piscina dalla pioggia battente giocare a calcio è una mezza impresa, ma la Sambenedettese non se ne cura e continua a salire. Basta Lescano per l'1-0 che mantiene immacolato il ruolino di Zironelli, che da quando ha sostituito Montero ha messo insieme 3 vittorie e 4 pari. E la scalata prosegue: col colpaccio in questione stacca proprio la Triestina, 1 punto nelle ultime tre.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Che non sarà una partita da tiqui taqua lo si capisce già dopo 1': il destro dal limite di Gatto viene fermato a centro area dal terreno zuppo d'acqua, Tartaglia ci arriva per primo ma svirgola il tentativo di stoccata. Dall'altra parte la sventagliata di Angiulli libera Botta sul lato corto, sull'assist che segue Maxi Lopez insacca ma dopo aver platealmente spinto a terra Ligi, dunque non vale. Si va avanti in ping pong: tiro-cross di Masini sul quale Offredi si salva allungando il guanto, mentre sul corner di Lodi Tartaglia prende posizione su Malotti ma non inquadra.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ancora Trieste col mancino al volo di Calvano sul quale Nobile vola a salvare il tuffo, poi Zironelli fa i cambi e la porta a casa. Uno è Nocciolini, che appoggia per il traversone di Malotti, e l'altro è Lescano, che sul traversone in questione è solo e di testa batte Offredi, non proprio innocente nell'occasione. E sempre l'asse Lescano-Nocciolini potrebbe chiuderla, l'ex Ravenna però non ci arriva e si resta in bilico. Ma sull'unica palla buona per la Triestina Masini è perfetto nel chiudere Mensah, così la prima di Pillon si finisce senza punti.



I più letti della settimana: