La Samb sfiora la rimonta, il Pineto vince 2-1

La sfida tra due squadre in difficoltà se l'aggiudica chi sta meno peggio. Così il Pineto trova la prima vittoria grazie al 2-1 sulla Sambenedettese, al 3° ko in fila e sempre ultima, a quota 1, insieme alla Vis Pesaro. In un primo tempo compassato, le uniche occasioni sono azzurre: Forte taglia fuori Gigli e manda in porta Pellegrino, Krapikas lo rimpalla in uscita; l'estremo potrebbe poco quando Lombardi gli lancia a tu per tu Vigliotti, il cui tocco di punta esce di niente.

Ripresa e, dopo il tentativo da fuori di Forte respinto facile da Krapikas, anche la Samb prova a svegliarsi: Marranzino lungo per la partenza di Sgarbi, che tiene su Alessandretti e conclude, centrando la gamba di Tonti. Ma è solo un attimo, anzi al giro successivo il Pineto passa: Forte addomestica una rimessa sulla destra e mette dentro per Germinario, libero di infilarla in buca d'angolo di piatto.

La Samb non reagisce e tra 69° e 73° la partita sembra chiudersi del tutto: prima c'è il rosso a Magnaghi, che si prende la seconda ammonizione per una sbracciata su Alessandretti; poi c'è il raddoppio di Vigliotti, svelto a fiondarsi a colpire di testa quando Krapikas non trattiene la conclusione da fuori di Pellegrino. Il portiere lituano si riscatta parzialmente evitando il definitivo girochiave di Scheffer, mandato a dama da Germinario.

Allora, a sorpresa, la partita si riapre improvvisamente con Candellori, che sul lancio di Chelli spiazza Tonti piazzandola di testa. E sempre su lancio di Chelli per Candellori c'è anche il clamoroso pari di Perrotta, smarcato dalla sponda del compagno per un comodo tocco sotto porta. E invece salta tutto, perché l'arbitro, richiamato all'FVS, nota che l'assist della punta rossoblu è avvenuto di braccio: dunque niente da fare, la X è annullata e il Pineto può esultare.







