SERIE C La Samb sfiora la rimonta, il Pineto vince 2-1 Prima vittoria in campionato per gli azzurri che vanno sul doppio vantaggio e, in chiusura, vengono salvati dal pari di Perrotta dall'FVS

La sfida tra due squadre in difficoltà se l'aggiudica chi sta meno peggio. Così il Pineto trova la prima vittoria grazie al 2-1 sulla Sambenedettese, al 3° ko in fila e sempre ultima, a quota 1, insieme alla Vis Pesaro. In un primo tempo compassato, le uniche occasioni sono azzurre: Forte taglia fuori Gigli e manda in porta Pellegrino, Krapikas lo rimpalla in uscita; l'estremo potrebbe poco quando Lombardi gli lancia a tu per tu Vigliotti, il cui tocco di punta esce di niente.

Ripresa e, dopo il tentativo da fuori di Forte respinto facile da Krapikas, anche la Samb prova a svegliarsi: Marranzino lungo per la partenza di Sgarbi, che tiene su Alessandretti e conclude, centrando la gamba di Tonti. Ma è solo un attimo, anzi al giro successivo il Pineto passa: Forte addomestica una rimessa sulla destra e mette dentro per Germinario, libero di infilarla in buca d'angolo di piatto.

La Samb non reagisce e tra 69° e 73° la partita sembra chiudersi del tutto: prima c'è il rosso a Magnaghi, che si prende la seconda ammonizione per una sbracciata su Alessandretti; poi c'è il raddoppio di Vigliotti, svelto a fiondarsi a colpire di testa quando Krapikas non trattiene la conclusione da fuori di Pellegrino. Il portiere lituano si riscatta parzialmente evitando il definitivo girochiave di Scheffer, mandato a dama da Germinario.

Allora, a sorpresa, la partita si riapre improvvisamente con Candellori, che sul lancio di Chelli spiazza Tonti piazzandola di testa. E sempre su lancio di Chelli per Candellori c'è anche il clamoroso pari di Perrotta, smarcato dalla sponda del compagno per un comodo tocco sotto porta. E invece salta tutto, perché l'arbitro, richiamato all'FVS, nota che l'assist della punta rossoblu è avvenuto di braccio: dunque niente da fare, la X è annullata e il Pineto può esultare.

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