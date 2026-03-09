SERIE C La Sambenedettese risorge e inguaia il Guidonia (0-1) La prima vittoria della gestione Boscaglia porta con sé un bagaglio di importanza capitale nell'opera di ristrutturazione della classifica

La Samb batte un colpo e il Guidonia è ufficialmente nei guai. La prima vittoria della gestione Boscaglia porta con sé un bagaglio di importanza capitale nell'opera di ristrutturazione della classifica. Eusepi protezione e scarico, Stoppa mira l'angolino e non lo prende, questione di centimetri. Samb che aggredisce col piglio giusto la partita, Parigini va in verticale, conduzione buona, conclusione esterno rete. Esce dal guscio il Guidonia, Spavone a botta sicura, il riflesso di Cultrato salva i marchigiani. Ancora Cultrato protagonista, il portiere si allunga al tramonto del primo tempo su Sannipoli. Ripresa, la Samb ricomincia a martellare, il rimpallo libera Touré al tiro che va molto oltre quel voleva. Ma di lì a poco arriva il gol partita: Parigini punta e la mette, la difesa dimentica Eusepi che appoggia in porta. Reazione Guidonia che non può perderla, dall'angolo Frascatore la tocca, ma non controlla, poi invece il pari sembra più che alla portata con Zuppel che si allunga di testa, ma Cultrato arriva anche lì. La partita finisce quando Tounkara va a gamba alta e rimedia il secondo giallo. Esce lui, esce il Guidonia.

