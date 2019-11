La Sambenedettese vince contro una grande Feralpisalò

Al Riviera delle Palme arriva una delle squadre più in forma del campionato, la Feralpisalò di Stefano Sottili. Diciannove punti nelle ultime sette giornate per i leoni del Garda che si presentano con un solo attaccante, l'airone Caracciolo. Montero deve rinunciare a Cernigoi ma non rinuncia al modulo con tre punte, Orlando, Volpicelli e Di Massimo. Si comincia con la palla gol di Frediani, allontanata sulla linea da Magnino. E' il preludio al vantaggio dei marchigiani che arriva poco dopo la mezz'ora. Guardate che cosa fa Di Massimo, con il tacco per Frediani che insacca nell'angolo lontano. Quinto gol in campionato per il centrocampista rossoblu. La reazione ospite con il sinistro di Ceccarelli che sfiora il palo. Finale di tempo incandescente, Volpicelli si divora cosi il pallone del 2 a 0. Prima del riposo, Caracciolo chiama e Santurro risponde.

Secondo tempo e Santurro si rifugia in angolo sulla palla velenosa di Zambelli. Meglio la Feralpi ad inizio ripresa, Altobelli per il sinistro di Pesce, appena a lato. Ospiti padroni del campo e Santurro viene salvato dalla traversa, sulla conclusione del solito Ceccarelli. Nel miglior momento della Feralpisalò, arriva il 2 a 0 dei padroni di casa. La firma è quella di Volpicelli, sinistro radente che trova l'angolo basso alla destra di De Lucia. Sambenedettese sul 2 a 0 ma ospiti ancora pericolosi con l'ex di turno Francesco Stanco che va giù in area ma per il direttore di gara, è tutto regolare. La Sambenedettese vince e consolida la zona play-off ma la Feralpisalò si conferma tra le squadre più forti di questo campionato.