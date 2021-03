SERIE C La Sambenedettese vince il derby marchigiano con la Vis Pesaro Lescano, D'Ambosio e D'Angelo per la Samb, Di Paola per la Vis Pesaro. Nella ripresa Marchi sbaglia un calcio di rigore

La Sambenedettese manda un segnale concreto vincendo a Pesaro dopo le polemiche tra squadra e società in virtù dei mancati stipendi. Concreta fin da subito la formazione di Paolo Montero, Botta lancia Lescano l'attaccante anticipa Di Sabatino e va ad incrociare con il destro, Bertinato non ci arriva. Rossoblu in vantaggio al quinto. E se sul goal di Lescano il portiere della Vis era stato lento, sul raddoppio di D'Ambrosio a distanza di 3 minuti è inguardabile. Botta, tra i migliori si procura la punizione dalla trequarti. Piazzato di cui si incarica Angiulli, Bertinato non trattiene, D'Ambrosio non lo perdona e dopo nemmeno 10 minuti il derby marchigiano è già delineato.

Trascinata da Di Paola la Vis reagisce: in contropiede il numero 32 impegna Nobile bravo a respingere il diagonale dell'attaccante. La difesa della Samb è imbarazzante sulla rimessa laterale, la sfera passa non viene pulita da nessuno e Di Paola scarica dentro per il goal che riapre i giochi. La Vis approfitta degli enormi buchi difensivi, Carissoni sfonda sulla destra, Nobile salva la Samb. Sull'angolo la Vis chiede un fallo di mano di D'Ambrosio l'arbitro lascia correre. Ancora Vis con Gucci più lesto di tutti a raccogliere una palla vagante, Nobile si salva con i piedi. Passata la sfuriata biancorossa, la Samb torna a + 2 con il colpo di testa perentorio di D'angelo su azione d'angolo. Nella ripresa la squadra di Di Donato getta al vento la possibilità di riaprirla: D'Ambrosio interviene su Marchi, il direttore di gara accorda il calcio di rigore. Dagli undici metri lo stesso Marchi scarica sulla traversa . Al Benelli di Pesaro, Sambenedettese batte Vis Pesaro 3-1.

