La Sammaurese merita la vittoria. Il Victor recrimina per un netto fallo di mano e per la severa espulsione di D'Este

La Sammaurese infligge la seconda sconfitta consecutiva al Victor San Marino, decide il derby il gol di Misuraca al 36° del primo tempo. La squadra di Mirko Taccola ritrova la vittoria dopo 7 turni. Primo tempo in cui viene impegnato spesso Pazzini autore di un paio di interventi salva risultato, soprattutto sul colpo di testa di Pacchioni. Il Victor recrimina per un fallo di mano in caduta di Scanagatta su traversone di Scott Arlotti. Il gol nasce da un iniziativa sulla sinistra, saltato Lombardi, sul radente Misuraca anticipa netto Haruna e deposita in rete. Nella ripresa espulso Nicholas D'Este per un fallo su Canalicchio, molto severo il rosso diretto, nell'occasione per proteste espulso anche Cassani. Per il Victor si tratta della quinta sconfitta nel girone di ritorno, la nona in totale. Allo stadio Macrelli Sammaurese – Victor San Marino 1-0.

Dilaga il Ravenna a Budrio con il Mezzolara. Mancini nel finale di primo tempo porta in vantaggio i giallorossi. Nella ripresa arrivano i gol degli attaccanti : al 58° con Tirelli, all'88° il tris è di Sabbatani, nell'extra time chiude il poker Campagna. A Budrio, Ravenna batte Mezzolara 4-0. Giallorossi che restano a due punti dal Carpi. Nella parte bassa della classifica il Borgo San Donnino inguaia la Pistoiese, il gol vittoria è di Davighi alla mezz'ora del primo tempo. Pistoiese che chiude in 10 uomini espulso Riccio.

