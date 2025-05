SERIE D La Sammaurese si salva, il Forli è fuori dalla Poule Scudetto. Ravenna-Tau è la finale play-off In Serie D la Sammaurese di Stefano Protti vince sul campo del Corticella e si salva ai play-out. Nei play-off sarà finale Ravenna-Tau Altopascio mentre il Forlì cade a Livorno nella Poule Scudetto.

A Corticella si è consumato l'ennesimo miracolo sportivo targato Stefano Protti. Il tecnico, entrato a campionato in corso con la squadra ultima in classifica, è riuscito nell'impresa di salvare la Sammaurese ai play-out. Decisivo il successo sul campo degli emiliani, che potevano pure contare sul vantaggio di classifica. Grande protagonista l'eterno Mario Merlonghi che la sblocca al 17'. In pieno recupero, poi, con il Corticella a caccia del pari la Sammaurese sfrutta gli spazi per segnare il definitivo 2-0: Maltoni si fa respingere dal portiere avversario il primo tentativo, ma sulla ribattuta manda in estasi i giallorossi. Il prossimo anno sarà ancora Serie D.

Così come lo sarà per la Pistoiese che, sul campo del Ravenna, ci prova e allunga il match fino ai supplementari ma alla fine sono i romagnoli a prendersi la finale play-off. A stappare la sfida ci pensa Calandrini con un gran mancino di prima intenzione. Cinque minuti più tardi l'ex Lordkipanidze si fa trovare pronto in area e scrive i titoli di coda. Il “Benelli” esplode, il Ravenna vince 2-0 ed ora in finale si ritroverà – anche un po' a sorpresa – il Tau Altopascio che ribalta negli ultimi minuti il Lentigione dell'ex San Marino Stefano Cassani. Succede tutto in quattro minuti, nel secondo tempo: i padroni di casa passano grazie all'inzuccata di Battistello, dopo una bella azione corale. Sembrerebbe fatta e invece il Lentigione si suicida in pochi giri d'orologio. Il “man of the match” in casa Tau è Rinaldini che prima sbuca su corner e supera un non irresistibile Gasperini, poi si invola e in diagonale firma doppietta e clamoroso passaggio del turno.

Termina a Livorno, invece, il cammino del Forlì nella Poule Scudetto. Al “Picchi” i toscani bissano il successo con la Samb e passano al 9' con Bonassi. La reazione dei Galletti non arriva e – a inizio ripresa – il Livorno raddoppia con il coast to coast di Rossetti. Non è da meno Lilli che, dall'altra parte, salta tutta la difesa e buca Cardelli per il gol che riapre la partita. Chiusa nuovamente da Federico Dionisi che supera Martelli con lo scavetto e fa 3-1. La banda Miramari avrebbe l'occasionissima per passare come migliore seconda ma Cardelli ipnotizza Trombetta dagli 11 metri e allora in semifinale sarà Livorno-Bra e Siracusa-Ospitaletto, con quest'ultimi che vanno avanti proprio a discapito del Forlì.

