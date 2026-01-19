TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:58 Bloccata dalla marea sul Monte San Bartolo, salvata dai Vigili del fuoco 11:23 Aeroporto Fellini a rischio chiusura: caserma dei Vigili del Fuoco in condizioni critiche 10:16 Russia: oltre 4 metri di neve in Kamchatka, dichiarato lo stato di emergenza 07:55 Le opposizioni pronte ad affondare il colpo contro il Segretario Ciacci 07:40 Deragliamento di due treni ad alta velocità in Andalusia: almeno 39 vittime
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

La Sammaurese stende il Chieti (3-0) e torna a sognare la salvezza

di Roberto Chiesa
19 gen 2026
I gol della partita
I gol della partita

Nello stesso girone torna a sperare nella salvezza la Sammaurese. La squadra del Presidente sammarinese Stefano Guerra rifila 3 gol al Chieti e ora i playout distano appena 3 punti. In vantaggio al 33' con un colpo di testa di Valentini, la Sammaurese ha chiuso i conti nella ripresa. Il raddoppio porta la firma di Varriale, bravo a incunearsi nella difesa ospite e battere il portiere avversario. Nel finale per un fallo su Ponticelli l'arbitro assegna un calcio di rigore ai ragazzi di Mauro Antonioli trasformato poi da Nisi. Con 13 punti la Sammaurese è ora a -3 proprio dal Chieti e quindi dai playout.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio