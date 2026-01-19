SERIE D La Sammaurese stende il Chieti (3-0) e torna a sognare la salvezza

Nello stesso girone torna a sperare nella salvezza la Sammaurese. La squadra del Presidente sammarinese Stefano Guerra rifila 3 gol al Chieti e ora i playout distano appena 3 punti. In vantaggio al 33' con un colpo di testa di Valentini, la Sammaurese ha chiuso i conti nella ripresa. Il raddoppio porta la firma di Varriale, bravo a incunearsi nella difesa ospite e battere il portiere avversario. Nel finale per un fallo su Ponticelli l'arbitro assegna un calcio di rigore ai ragazzi di Mauro Antonioli trasformato poi da Nisi. Con 13 punti la Sammaurese è ora a -3 proprio dal Chieti e quindi dai playout.

