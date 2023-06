SERIE B FEMMINILE La San Marino Academy saluta e ringrazia Giulia Domenichetti Dopo un anno si interrompe il rapporto tra la Società San Marino Academy (serie B Femminile) e l'allenatrice Giulia Domenichetti

La San Marino Academy saluta e ringrazia Giulia Domenichetti.

Si dividono le strade della San Marino Academy e di Giulia Domenichetti, che lascia la guida della Prima Squadra femminile dopo una stagione. La due parti hanno deciso di interrompere il rapporto in maniera consensuale. A Domenichetti vanno i ringraziamenti della società per il lavoro profuso in questa stagione, lavoro – si legge- che ha consentito alla squadra di centrare l’obiettivo salvezza con buon anticipo.

