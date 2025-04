La Serie A cambia: si passa a 12 squadre e stop alla poule scudetto

Il format della Serie A femminile di calcio cambia ancora, con diverse modifiche approvate oggi dall'Assemeblea di Lega. Nella stagione 2025/26, il campionato passerà da 10 a 12 squadre e quello di Serie B (in cui attualmente milita anche la San Marino Academy) scenderà da 16 a 14 club. Inoltre, saranno eliminate la poule scudetto e la poule salvezza, due competizioni nella competizione, con cui a fine stagione si assegnano lo scudetto e la retrocessione.

Cambia anche la Coppa Italia, sempre a partire dalla prossima annata. La competizione sarà aperta da un turno preliminare in gara secca che coinvolgerà le squadre neopromosse in Serie B, seguito da un primo turno a cui parteciperanno i club di Serie B e le ultime quattro squadre della graduatoria di Serie A (di successiva pubblicazione) e da un secondo turno in cui entreranno in gioco le altre 8 squadre di Serie A. Quarti di finale e semifinali, come accaduto in questa stagione, saranno disputati con gare di andata e ritorno.

Infine, è stata istituita una nuova competizione, che si volgerà in apertura di stagione, a cui parteciperanno tutte e 12 le squadre di Serie A, divise in tre gironi da quattro ciascuna. Si qualificheranno alla Final four le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda. Tuttavia, ancora non sono state diramate le nuove specifiche in merito ai cambiamenti sulle retrocessioni dalla A alla B e sulle promozioni dalla B alla A, né il nome della nuova competizione. Tutte le modifiche approvate quest'oggi dall'assemblea della Serie A femminile saranno esaminate nel corso del prossimo Consiglio federale. Probabilmente, in quell'occasione se ne saprà qualcosa di più.