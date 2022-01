La serie A si autolimita a 5000 spettatori

Si continua a giocare, ma ogni stadio potrà ospitare un massimo di 5000 spettatori. L'Assemblea di serie A, riunita con urgenza questo pomeriggio, ha stabilito all'unanimità di salvare le partite in programma autolimitando l'afflusso dei tifosi agli impianti per le giornate numero 22 e 23. Un provvedimento che arriverà fino alla prossima sosta per gli impegni delle nazionali e dunque la previsione di tornare al massimo consentito il 6 febbraio. L'iniziativa delle due giornate a 5000 è una mano tesa al Governo Draghi che ieri aveva chiesto al calcio di valutare due settimane di stop. La A intende andare avanti, ma con prudenza non escludendo un passo indietro qualora la situazione dovesse ulteriormente peggiorare. Salve dunque le partite di domani al 50 per cento della capienza come da decreto tra le quali Roma-Juventus. Nel servizio Massimiliano Allegri, allenatore Juventus.