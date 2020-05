La Serie A torna in campo "individualmente": oggi tocca a Lazio Parma... e Mihajlovic Lunedì hanno rotto il ghiaccio Sassuolo e Lecce, ieri invece era stato il turno di Juventus, Atalanta, Udinese e Bologna.

Via libera anche gli atleti degli sport di squadra, che però, a loro volta, potranno allenarsi solo individualmente. Nel calcio, le prime squadre di Serie A a riaprire i loro centri sportivi sono state il Sassuolo e il Lecce. Lunedì, i giocatori neroverdi sono arrivati al Mapei Center già cambiati e sono scesi in campo a piccoli gruppi, alla presenza dell'addetto alla sicurezza, un dottore e un fisioterapista. Il Lecce invece è tornato ad allenarsi allo stadio “Via del Mare”, anche qui in gruppi di tre giocatori per volta, sotto gli occhi dell'allenatore Liverani e del presidente Sticchi Damiani. Ieri invece è stato il giorno della ripresa per Juventus, Atalanta, Udinese e Bologna. Assente l'allenatore rossoblu Mihajlovic, che però stamattina si è presentato a Casteldebole e si è a sua volta allenato con corsa e addominali. Oggi ripartono Lazio e Parma, mentre Inter e Sampdoria hanno deciso di rimandare



