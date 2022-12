La Serie C Girone B verso la 17^ giornata

Il Cesena ha l'obbligo di vincere in casa con l'ultima in classifica San Donato Tavarnelle. La sconfitta nel turno infrasettimanale con la Lucchese ha fatto scivolare il “cavalluccio” al quinto posto in classifica a cinque punti dalla Reggiana capolista. Per la squadra di Toscano le sconfitte cominciano ad essere troppe, già quattro in campionato a cui si aggiunge la quinta in Coppa Italia nel derby con il Rimini. Non sono ammessi altri passi falsi se i bianconeri non vogliono allontanarsi troppo dalla vetta. Sempre a parte Udoh e Stiven Shpendi. A riposo anche Calderoni ma dovrebbe recuperare per il match di domani ore 17.30 con i toscani.

Alla stessa ora scenderà in campo la capolista Reggiana in un match delicato contro la Fermana. I marchigiani di Stefano Protti vengono da 4 risultati utili consecutivi, due vittorie nelle ultime due, contro le toscane Lucchese e Siena. Un biglietto da visita niente male per spaventare chiunque compreso la capolista che se vuole uscire indenne dal Bruno Recchioni dovrà giocare una grande partita. Lunedi, negli studi di San Marino RTV ospite della trasmissione Cpiace il Presidente della società di Reggio Emilia Carmelo Salerno.

Il Gubbio ospita al Barbetti proprio il Siena reduce, come detto, dalla sconfitta subita in casa ad opera della Fermana. La squadra di Braglia e lanciatissima e potrebbe diventare la vera mina vagante di questo campionato. Sono trascorsi già sedici turni, e i rossoblu sono li ad un solo punto dalla Reggiana e con l'entusiasmo che deriva da tre vittorie consecutive.

Per il Rimini c'è la partita giusta per misurarne definitivamente le ambizioni. Sui veri obiettivi dei biancorossi c'è un po' di confusione: per il tecnico e per il Presidente basta stare nella parte sinistra della classifica, per il DS Maniero questa è una squadra che dovrebbe stare attaccata alle posizioni di vertice. Vincere a Fiorenzuola significherebbe dare seguito alla sofferta vittoria ottenuta in casa con l'Imolese e agganciare gli avversari in classifica. Gabbianelli e Allievi in via di recupero. Ancora ai box il portiere Zaccagno e l'attaccante Mencagli.

Le altre partite della 17^: Ancona – Alessandria; Carrarese – Torres; Imolese – Vis Pesaro; Montevarchi – Pontedera; Virtus Entella – Lucchese; e Olbia – Carrarese.