SERIE C La serie C sceglie le semifinaliste

E' la serata delle quattro semifinaliste, ognuna delle quali andrà a dormire con in tasca il 25 per cento della promozione in B. Sono tutte apertissime le gare di ritorno, tranne forse una. Quella dell'Euganeo dove il Padova seppur favorito sulla carta, deve ribaltare il brutto 2-0 subito all'andata da un Vicenza che al Menti in poche parole è sembrata più sul pezzo. Un'altra testa di serie chiamata a rovesciare il risultato è la Torres. Colpita nei primi minuti a Benevento, la squadra di Alfonso Greco ha non solo saputo tener duro, ma nella ripresa creato anche occasioni per far pari. Vien da pensare quindi che l'affare sia possibile al Vanni Sanni quando per entrare nelle "fab 4" sarebbe sufficiente una vittoria di misura. Avellino all'assalto al 'Partenio-Lombardi', dove i lupi sono chiamati a riscattare la sconfitta per 1-0 incassata all'andata in casa del Catania. Agli irpini, testa di serie, nel ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C basterà battere gli etnei anche con un gol di scarto: un pari o una vittoria dei rossazzurri premierà etnei. Solo sulla carta appena più agevole l'impegno della Carrarese che in casa può contare sul doppio risultato. Ma la Juventus Next Gen, unica di quelle partite dal primo turno ancora in corsa, non vuol finire di stupire. E l'1-1 maturato all'andata fa capire quanto i giovani di talento targati Juve possano essere la vera sorpresa ed esserlo fino in fondo.

