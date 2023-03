La Serie C verso il rush finale

Giocano in orari diversi le big del Girone B. Domani alle 14.30 a scendere in campo per prima è la capolista Reggiana che ospita la Torres. I sardi immischiati nella lotta per la salvezza non possono regalare nulla, la Reggiana deve riprendere la marcia spedita verso la serie B, nelle ultime cinque i risultati alterni 2 vittorie 2 pareggi e una sconfitta hanno frenato la squadra di Aimo Diana sempre in attesa di dare il colpo di grazia alle immediate inseguitrici. La Virtus Entella infatti, dopo la rovinosa caduta al Manuzzi di Cesena, ha la possibilità di approfittare del match casalingo con il San Donato Tavarnelle per provare ad avvicinarsi o comunque di blindare l'importantissimo secondo posto. La squadra di Volpe scendendo in campo alle 17.30 conoscerà già il risultato di Reggiana – Torres. Il Cesena è di scena al Del Conero di Ancona in quello che è il Big Match della 33esima. I bianconeri rinfrancati dal poker sull'Entella affrontano la squadra che gioca il miglior calcio del girone. Entrambe hanno grandi motivazioni di classifica. Il Cesena ha ancora piccole ma concrete speranze di rimonta sulla Reggiana o di chiudere al secondo posto, l'Ancona si gioca il quarto posto, che significherebbe chiudere dietro alle ampiamente pronosticate corazzate del girone. Le altre partite. Sabato alle 14.30, oltre a Reggiana – Torres, si gioca lo scontro diretto salvezza tra Montevarchi e Imolese, e Siena – Alessandria. Alle 17.30, il derby marchigiano Fermana – Vis Pesaro, Fiorenzuola – Pontedera, Gubbio – Lucchese, Olbia – Carrarese e Rimini – Recanatese.