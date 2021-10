SERIE A La SerieA torna in campo dopo la pausa per le nazionali

La SerieA torna in campo dopo la pausa per le nazionali Archiviata la pausa per le nazionali, oggi la Serie A torna in campo con le prime tre gare dell'8^ giornata.

Ad aprire il programma, alle 15.00, sarà Spezia-Salernitana, mentre alle 18.00 i riflettori saranno accesi sull'Olimpico per il big-match Lazio-Inter.

In serata, alle 20.45, il Milan contro il Verona andrà a caccia dei tre punti che potrebbero consentirgli di salire temporaneamente in testa alla classifica in attesa del Napoli, impegnato domani in casa contro il Torino.

