SERIE D GIRONE D

La Solbiatese fa suo il recupero con il Tropical Coriano

Solbiatese – Tropical Coriano 2-1. Barbosa al 43', Scapinello al 55. Per il Tropical Coriano Pasolini all'88

La Solbiatese fa suo il recupero con il Tropical Coriano.

Terza sconfitta consecutiva per il Tropical Coriano che resta fermo a 5 punti in classifica. La squadra di Roberto Di Maio cade a Solbiate Arno nel recupero della sesta giornata di campionato con la Solbiatese. Padroni di casa in vantaggio al 43° del primo tempo con Barbosa. Nella ripresa il raddoppio con Scapinello al 55esimo. Per il Tropical in gol Pasolini.

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