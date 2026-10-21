SERIE D GIRONE D
La Solbiatese fa suo il recupero con il Tropical Coriano
Solbiatese – Tropical Coriano 2-1. Barbosa al 43', Scapinello al 55. Per il Tropical Coriano Pasolini all'88
Terza sconfitta consecutiva per il Tropical Coriano che resta fermo a 5 punti in classifica. La squadra di Roberto Di Maio cade a Solbiate Arno nel recupero della sesta giornata di campionato con la Solbiatese. Padroni di casa in vantaggio al 43° del primo tempo con Barbosa. Nella ripresa il raddoppio con Scapinello al 55esimo. Per il Tropical in gol Pasolini.
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