La sorpresa Villareal sfida il Liverpool

Non ci sono più partite scontate, figuriamoci una semifinale della competizione più importante per club come la Champions League. Da una parte una certezza come il Liverpool di Jurgen Klopp, dall'altra la classica mina vagante come il Villareal. La domanda è solo una. Riuscirà la squadra di Emery a farne fuori un'altra? Dopo Juventus e Bayern Monaco, l'asticella si alza ulteriormente e per il piccolo/grande Villareal l'ostacolo solo sulla carta appare proibitivo. La carta, però, è li per essere accartocciata, chiaro e scontato che i reds partono nettamente favoriti.

Alla vigilia Klopp ha ricoperto Emery di complimenti con la consueta teatralità. Il condottiero del Liverpool ha dichiarato di aver guardato bene il cammino degli spagnoli in Champions e lo ha definito notevole. L'allenatore dei Reds non ha evidentemente nemmeno dimenticato lo scalpo già subito da Emery quando gli soffiò l'Europa League con il Siviglia, risultato 3-1. Villareal in emergenza, sono tre i giocatori assenti: Yeremi Pino, Alberto e Gerard Moreno, quest'ultimo fondamentale per il gioco offensivo del Villareal. Per Klopp unico indisponibile Firmino. Si gioca questa sera ore 21 all'Alfield Stadium di Liverpool, arbitra il polacco Marciniak.